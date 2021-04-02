Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Melek İpek 2'nci kez hakim karşısına çıkacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
7 Ocak'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda, Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı.
Gördüğü şiddet ve tehditlere dayanamadığını söyleyen Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü.
İkinci duruşma bugün yapılacak
Melek İpek, kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyor.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün yapılacak.
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