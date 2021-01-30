Güvenlik güçleri, operasyonlarda örgütün kış üslenmesi hazırlıklarını önlediği teröristlerin, hareket kabiliyetini kısıtlayıp yaşam koşullarını zorlaştırarak bölgeler arası geçişlerini de engelledi.

Operasyonlarda, teröristlerin barınma ve üslenme bölgesi olan 512 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 23 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 M-16 piyade tüfeği, 20 el bombası ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.