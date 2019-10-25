Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.

Mehmetçik tarafından hastaneye götürülen Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Tel Abyad’da görev yapan Mehmetçik, doğum sancısı tutan Ziheyye El Halil isimli Suriyeli kardeşimizi Akçakale Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Ziheyye El Halil hastanede sağlıklı bir kız çocuk dünyaya getirdi. https://t.co/9a8x7BeOLA #MSB #TSK pic.twitter.com/33qWsDuzx5

Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı kızına Pınar ismini verdiğini söyledi.

Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye kardeşimiz, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı kızına “Pınar “ ismini verdiğini ifade etti. https://t.co/9a8x7BeOLA#MSB #TSK pic.twitter.com/P4R8TK99T5