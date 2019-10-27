Meclis yoğun mesaisine bu hafta da devam edecek. Genel Kurul'da ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri kanun teklifi görüşülecek. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Siyasi partiler grup toplantılarını çarşamba günü gerçekleştirecek.

Komisyonlar da yoğun çalışacak. Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 bütçesini görüşmeye başlamadan önce dijital hizmet vergisini de içeren vergi teklifi görüşülecek. Teklife göre futbolcular ve lüks konutlarda oturanlar artık daha çok vergi verecek.

Başta "Rabia Naz olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu" da çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA