Yağışlar, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya çevreleri, İstanbul'un batısı, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise altında gerçekleşti.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da azalma yüzde 80

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlardaki azalma 80'leri aştı. Mayıs ayında il bazında en fazla yağış Düzce'de, en az yağış Muğla'da kaydedilirken, en fazla düşüş yüzde 98 ile yine Muğla'da yaşandı.

Yağışlı gün sayılarının Güney Ege, Antalya'nın batısı ve doğusu, Hatay'ın güneyi ve Gaziantep çevrelerinde 1 güne kadar düştüğü gözlemlendi. Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında yağışlı gün görüldü.

Bölgelerde yağış durumu

Marmara Bölgesi'nde ise yağışlar, mayısta mevsim normallerine göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 azaldı.

Ege Bölgesi'nde mayıs ayı yağışlarında mevsim normallerine göre yüzde 81, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 89 azalma meydana geldi.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağışlar geçen ay mevsim normallerine göre yüzde 83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87 azalış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de mayıs yağışları mevsim normallerine ve 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 69 azalış kaydetti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 20, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 40 geriledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 düşüş gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlardaki azalış ise mevsim normallerine göre yüzde 83, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 85'i buldu. Bölge geneli yağışlar son 30 yılın en düşük seviyesine indi.