Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

5 ilde 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 715 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 202, Kars'ta 80, Ardahan'da 16, Iğdır'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin karla mücadele çalışması yürütüyor.

Muş'ta 192 yol ulaşıma kapalı

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 192 köy yolunda çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 40, Varto’da 56, Bulanık’ta 30, Malazgirt’te 55, Korkut’ta 10 ve Hasköy’de 1 köy yolu olmak üzere toplam 192 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Tokat ve Kastamonu'da 52 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 2, Erbaa'da ise 11 olmak üzere 13 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden İnebolu'da 15, Küre'de 13, Şenpazar'da 4, Azdavay ve Doğanyurt'ta 3'er, Bozkurt'ta 1 olmak üzere 39 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı 93 köy yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 10 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Karadeniz'de 294 yol ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 294 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 5, Şavşat ilçesinde 6, Borçka ilçesinde 6 olmak üzere toplam 17 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, Giresun'da 10 ilçede 88 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de ise merkezde 10, Kürtün ilçesinde 29, Torul ilçesinde 25 köy yolu olmak üzere toplam 64 köy yolu ulaşıma kapanırken, 8 araç 16 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize'de ise 51 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon’da da etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 mahalle yoluna ulaşım sağlanamazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri 185 personel ve 102 iş makinesi ile kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.