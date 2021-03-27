Nisan ayı yaklaşıyor ama bahar yüzünü hala göstermedi. Bazı kentlerde hala kara kış yaşanıyor.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

İl genelinde ulaşıma kapanan 159 köy yolunda yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin kar kaplanları, yolları yeniden ulaşıma açmak için kış mesaisine kaldıkları yerden devam ediyor.

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 20, Çatak'ta 6, Erciş’te 25, Gürpınar 35 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ekipler, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 28 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yürüttü.