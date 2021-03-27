Nisan ayı yaklaşıyor ama bahar yüzünü hala göstermedi. Baze kentlerde hala kara kış yaşanıyor.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

İl genelinde ulaşıma kapanan 159 köy yolunda yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin kar kaplanları, yolları yeniden ulaşıma açmak için kış mesaisine kaldıkları yerden devam ediyor.

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 20, Çatak'ta 6, Erciş’te 25, Gürpınar 35 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.