"Mart karı" etkili oluyor: 258 yol ulaşıma kapandı
Bahar bir türlü yüzünü göstermedi. Yurdun büyük bir bölümü hala kar yağışının etkisi altında. Kapanan bazı yolları açmak için ekipler büyük mücadele veriyor.
Nisan ayı yaklaşıyor ama bahar yüzünü hala göstermedi. Baze kentlerde hala kara kış yaşanıyor.
Muş
Muş'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
İl genelinde ulaşıma kapanan 159 köy yolunda yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin kar kaplanları, yolları yeniden ulaşıma açmak için kış mesaisine kaldıkları yerden devam ediyor.
Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.
Van
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 20, Çatak'ta 6, Erciş’te 25, Gürpınar 35 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.