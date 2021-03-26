Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkezde 34, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 8, Varto’da 22 ve Korkut’ta 10 yerleşim yeri olmak üzere toplam 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan yollar için il özel idaresi ekipleri, yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ulaşıma "tipi" engeli

Kars genelinde dün etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı ve Keçili köyü yolları ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan Ağrı'da 32, Erzincan'da ise 102 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından kapanan 71 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat ve Sivas-Erzincan kara yolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Yozgat

Yozgat'ta kar yağışı sonrası oluşan sürgün nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kayseri

Kayseri'de dün akşam etkisini artıran karın ardından kapanan 53 mahalle yolunda ekipler çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçelerden Sarız'da 5, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin 40 mahalle yolunda çalışması devam ediyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 185 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Bayburt

Bayburt’ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Rize ve Giresun'da 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 6, İkizdere'de 14 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışının ardından 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 5, Araç'ta 1, Çatalzeytin'de 2, Daday'da 2, Devrekani'de 5, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 4, Küre'de 19, Şenpazar'da 3 ve Tosya'da 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ise dünden bu yana 66 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı diğer yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bartın

Bartın kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz sahil yolu Bartın Amasra Bostanlar mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçlar zincir takmak zorunda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yolda bir tırın kayması sonucu trafik uzun süre durma noktasına geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesinde dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 18 köy yolu ve 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerince başlatılan çalışmayla 11 köy ve 5 mezranın yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.