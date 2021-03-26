Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkezde 34, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 8, Varto’da 22 ve Korkut’ta 10 yerleşim yeri olmak üzere toplam 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan yollar için il özel idaresi ekipleri, yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ulaşıma "tipi" engeli

Kars genelinde dün etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı ve Keçili köyü yolları ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan Ağrı'da 32, Erzincan'da ise 102 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından kapanan 71 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat ve Sivas-Erzincan kara yolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Yozgat

Yozgat'ta kar yağışı sonrası oluşan sürgün nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kayseri

Kayseri'de dün akşam etkisini artıran karın ardından kapanan 53 mahalle yolunda ekipler çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçelerden Sarız'da 5, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin 40 mahalle yolunda çalışması devam ediyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 185 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.