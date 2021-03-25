Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mart ayında 239 yol kardan kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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