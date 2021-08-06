Marmaris'te yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." dedi.

Bölgedeki yangınların kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğünü söyleyen Ersoy, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Ayrıntılar gelecek...