Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin, "Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor" dedi.
Marmaris'te yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." dedi.
Bölgedeki yangınların kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğünü söyleyen Ersoy, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.
Ayrıntılar gelecek...
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