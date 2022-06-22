Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii'inde çıkan yangın İHA tarafından tespit edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinesi katılıyor.

Ekipler, yerleşim yerleri çevresinde arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı. 20 helikopter ve 14 uçağın yangına müdahalesi sürüyor.

TRT Haber yangın bölgesini helikopterle görüntüledi.

20 ev tahliye edildi

Alevlerin ilerlediği Değirmenyanı Mahallesi'nde Ahmediye Sokaktaki 20 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Tahliye çalışmasına askerler de destek verdi. Yangının daha geniş bir alana sıçramaması için yangın şeritleri açıldı.

Ekipler, yerleşim yerleri çevresinde arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı. Bölgede rüzgarın hızının 30 kilometre, sıcaklığın 30 derece ve nem oranının yüzde 42 olduğu açıklandı.

Sabotaj ihtimali araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesindeki çalışmaları havadan helikopterle izledi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede çalışmaları koordine ediyor.

Bakan Soylu, yangında sabotaj olup olmadığını değerlendirdiklerini açıkladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından da çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kuruldu.