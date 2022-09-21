Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor" paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: DHA]

MSB, söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangınla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz."

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz.#MSB pic.twitter.com/XspNZQdw6u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yalancıboğaz Adaağzı mevkiindeki orman yangınına bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y'nin arı kovanları önündeki közün sebep olduğu açıklandı.

Açıklamada, ormana bitişik arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş közlerinin olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği kaydedildi. Kovanların kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli M.Y'nin ifadesinde ise arı kovanlarına 10 metre mesafede başlayan yangının rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, ateşi kendisinin yakmadığını beyan ettiği öğrenildi.