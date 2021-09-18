Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkiindeki milli park sahası ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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