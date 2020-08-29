Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını: Müdahale havadan ve karadan sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan yürütüyor.
Karacasöğüt Mahallesi, Orman Yangın Kulesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Etiketler: Muğla Marmaris orman yangınıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:13
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