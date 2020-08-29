Karacasöğüt Mahallesi, Orman Yangın Kulesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.