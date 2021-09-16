Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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