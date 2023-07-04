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Türkiye
AA 04.07.2023 15:15

Marmaris'te bayramı tatilinde 3 bin 192 ton atık toplandı

Marmaris Belediyesinde görevli temizlik ekiplerince 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, ev ve iş yerlerinden 3 bin 192 ton çöp toplandığı belirtildi.

Marmaris'te bayramı tatilinde 3 bin 192 ton atık toplandı

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli nüfus ve önceden gelen tatilcilere ek olarak 9 günlük tatil döneminde ilçeye gelenlerle birlikte Marmaris'in nüfusu kapasitenin çok üstüne çıktı.

İlçeye bayram tatili sürecinde yaklaşık 125 bin araç girişi oldu. Halk sağlığının korunması için önlem alınırken, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne 234 personel takviyesi yapıldı. Ekipler, ilçenin temizliği için 7/24 esasına göre çalıştı.

Bir ayda toplanan atığa 9 günde ulaşıldı

Tatil döneminde 3 bin 22 ton evsel atık, 170 ton karışık ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Bayram öncesi günlük 90-100 ton arasında atık toplanan ilçede bu rakam bayram tatilinde üç katına çıktı. 9 günlük süreçte günlük ortalama 355 ton evsel nitelikli atık toplandı. Bu miktar ile bir ayda toplanan atık miktarına 9 günde ulaşıldı.

Tatil süresince belediye santraline gelen 455 şikayetin 185'ini kaldırım veya yaya yoluna park etme, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konular oluşturdu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede bayram tatili süresince büyük bir sorun yaşanmadığını, ilçeyi temiz tutmak ve bayramın huzur içinde geçmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

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