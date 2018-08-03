Marmara'da son 13 yılın yağış rekoru

Marmara bölgesinde geçtiğimiz ay sel baskınları yaşandı, duvarlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı. Çorlu'daki tren kazasının da aşırı yağış nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da bu yıl temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı. Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz'da en fazla yağışın düştüğü 3'üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

Son 13 yılın yağmur rekoru

Marmara bölgesi Temmuz ayında şiddetli yağış ve doluyla uğraştı. Aniden başlayan yağmur ve doluyla bir çok yeri su bastı araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da yağmur nedeniyle istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılı Temmuz ayında Marmara Bölgesinin yağış ortalaması 48,7 kg olarak hesaplandı.

Bu rakam son 13 yılın fazla yağış alan Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı.

40 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılın Temmuz ayı en fazla yağışlı 3'üncü Temmuz ayı oldu.





Yüzde 100'den fazla artış

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara'da 40 yıllık ortalama yağışın 23,3 kilogram olduğu belirtilirken, bu yılın temmuz ayında bu oran yüzde 100'den fazla artışla 48,7 kilogram olduğu kaydedildi.

Önümüzdeki ay için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışın, Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ağustos'ta yağış mevsim normallerinde seyredecek

Ağustos ayı için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklıkları ve yağışın mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA