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Türkiye
TRT Haber 15.01.2024 13:38

Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", Çanakkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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