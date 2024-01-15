Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", Çanakkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.