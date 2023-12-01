Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2023 14:37

Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Marmara Bölgesi Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Üsküdar'daki tarihi köşkte yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
THY, pilot ve kabin memurlarına uçuş sonrası da test yapacak
15:05
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın
14:58
Güçlü tedarik stratejisi Türk savunma ürünlerinin yolunu açıyor
14:58
Skywell'in Türkiye'deki fabrika yatırımının detayları belli oldu
14:52
Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
14:52
Yabancıların 'usulsüz evlilik' yoluyla vatandaş olmasını sağlamışlar
Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
FOTO FOKUS
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ