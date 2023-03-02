Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 08:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nde feribot alev aldı
[Fotoğraf: AA-İHA]
Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarındaki bir feribot alev alev yandı.
Bandırma'dan Tekirdağ'a gelen bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı.
Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişinin ilk tedavisi ayakta yapıldı.
Yangında feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu. Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara sıçradığı iddia ediliyor.
Etiketler: Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi Yangın
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