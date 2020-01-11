Türkiye
Marmara Denizi'nde 25 küçük deprem11 Ocak 2020 Cumartesi 10:54 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:27
Marmara Denizi'nde gece saatlerinden bu yana en büyüğü 3 şiddetinde 25 küçük deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Sarköy açıklarında gece yarısından bu yana en küçüğü 1,1 en büyüğü ise 3 şiddetinde 25 küçük deprem kaydedildi.
Sarsıntıların, yerin yaklaşık 4-7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: marmara denizi deprem AFAD