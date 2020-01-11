Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Sarköy açıklarında gece yarısından bu yana en küçüğü 1,1 en büyüğü ise 3 şiddetinde 25 küçük deprem kaydedildi.

Sarsıntıların, yerin yaklaşık 4-7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber