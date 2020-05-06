Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yapılan Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre toplantı, valiler, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları ve il göç müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında videokonferans yöntemiyle; Valilerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız, İl Emniyet Müdürlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlarımız ve İl Göç Müdürlerimizin katılımlarıyla Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/aOnJAGa3Tj— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar
Etiketler: İçişleri Bakanı emniyet ve asayiş toplantısıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 20:25
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