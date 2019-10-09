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Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime ara verildi09 Ekim 2019 Çarşamba 21:10 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:19
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceği açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bu kapsamda Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, harekat dolayısıyla Nusaybin ilçesinde Kızıltepe, Şenyurt ve Akdoğan mahallerinde bulunan tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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