Mardin'de yabancı plakalı araca silahlı saldırı
Mardin'de yabancı plakalı araca yapılan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın faili 4 kişiyi kısa sürede tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Olaya ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı.
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırının detaylarına TRT Haber ulaştı.
Irak'tan tedavi ve ziyaret amacıyla Türkiye'ye gelen ailenin aracı, 4 kişi tarafından takibe alındı. Takip anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Nusaybin-Kızıltepe arasında araca silahla ateş açıldı. 3 kişi olay yerinde 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.
Olay sonrası Mardin İl Jandarma komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti.
Kameraları inceleyen ekipler, saldırganların izini sürdü. Jandarma, kısa sürede kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi Nusaybin'deki ikametlerinde kıskıvrak yakaladı.
Suçlarını itiraf eden zanlılar, ilk ifadelerinde olayı soygun amacıyla yaptıklarını öne sürdüler.
Saldırganlardan birinin, daha önce, öldürülen ailenin yaşadığı Irak'taki sitede çalıştığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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