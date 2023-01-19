Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 03:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Mardin
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