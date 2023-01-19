Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.