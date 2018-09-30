Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sözde lider kadrodan çıktı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla jandarma ve polis operasyon düzenledi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Medya" kod adlı E.K. olduğu açıklandı.

E. K. isimli bölücü terör örgütü PKK mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından beri terör örgütünde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı tespit edildi.

Teröristin bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensuplarından olduğu değerlendirildi.

Kaynak: İHA