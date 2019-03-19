Türkiye

Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

19 Mart 2019 Salı 10:05 - Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 10:05

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP yöneticilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Terör örgütü PKK'ya destek veren, propagandasını yapan ve üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Mardin merkez, Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit, Savur, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün terör örgütü adına faaliyet yürüten aralarında HDP eski il eş başkanları Musa Alkan ve Aysel Erol, DBP Parti Meclisi Üyesi Semire Kut, DBP İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin Eş Başkanı Samiye Demir'in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: DHA Etiketler: Mardin gözaltı terör örgütü PKK operasyon hdp dbp

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.