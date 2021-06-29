Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazide alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Bazı çiftçiler de yangının önünü kesebilmek için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

Çiftçiler, yangının yayılışının önüne geçebilmek için traktörle tarlalarını sürüyor.