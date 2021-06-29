Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin’de orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle binlerce dönümlük araziye yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazide alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
Bazı çiftçiler de yangının önünü kesebilmek için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.
Çiftçiler, yangının yayılışının önüne geçebilmek için traktörle tarlalarını sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını İtfaiye
Son Haberler
- 20:54
- 20:56
- 20:51
- 20:46
- 20:29
Sıradaki Haber
Fotoğraf çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz