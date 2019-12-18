Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Aranalar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.

Diğer teröristin ise, yine GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösteren Deniz Amed kod adlı Mustafa Görenç olduğu tespit edildi. Kalan 2 teröristin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda 2 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilen sığınak içerisinde ele geçirilen silahlar ise şöyle:

-8 adet AT-4 roketatar,

-3 adet AK-47 piyade tüfeği

-1 adet M-16 piyade tüfeği

-1 adet gece görüş dürbünü,

-1 adet ses kayıt cihazı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi

6 kişi gözaltına alındı

Sığınak içerisindeki arama faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Sığınak içerisinde bulunan malzemeler incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

Daha sonra, Derik ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi’nde terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen iş birlikçi şahıslara yönelik 6 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber