Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İlçenin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı.
Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal'ı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.
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