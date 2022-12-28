Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de kökünü kurutma operasyonu: 61 gözaltı kararı
Mardin'de kökünü kurutma operasyonu kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 61 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine karşı "Kökünü Kurutma" operasyonları devam ediyor. Mardin'de 4 aylık takip sonucu 61 şüpheli belirlendi.
Şafak vakti zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 152 ekip ve 721 personel katıldı.
Mardin'de kökünü kurutma operasyonu.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2022
61 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı. pic.twitter.com/3W70fAz2dv
Şüphelilerden bazıları yakalandı. Bölgede gözaltı işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu Narkotik
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