Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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