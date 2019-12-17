İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber