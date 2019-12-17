Türkiye
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi17 Aralık 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:38
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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