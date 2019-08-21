Türkiye
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
22 Ağustos 2019 Perşembe 01:04 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 01:28
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Savur ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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