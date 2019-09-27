Türkiye
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi27 Eylül 2019 Cuma 23:56 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 00:02
Mardin Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince Mardin Derik kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber