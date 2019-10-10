Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan mermileriyle yapılan saldırı sonucu 9 aylık bir bebek, sokakta oynayan 11 yaşındaki bir çocuk ve vergi dairesi başkanlığına bağlı çalışan bir memur şehit oldu.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi;

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş ve sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Terim adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Mardin'de 3 kişi şehit oldu 24 kişi yaralandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, havan saldırıları sonucu 2'si çocuk 3 kişinin şehit olduğu, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber