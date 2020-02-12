Haber Giriş: Kaynak: AA
Manzara için çıktığı dağda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kar manzarası fotoğrafı çekmek için çıktığı dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkisine doğru bisikletiyle kar manzarası fotoğraflamak için giden Ş.K, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Yaklaşık 5 saat dağlık alanda mahsur kalan Ş.K, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince ulaşılan genç, merkeze indirildi.
Ş.K'nın donma tehlikesi geçirdiği ve tedavisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: denizli Pamukkale AFAD kurtarma operasyonuSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 02:59
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