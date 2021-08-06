Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 07:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tıra çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 04.45 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi.
İstanbul-İzmir karayolunda meydana gelen kaza, yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tırın römork kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.
Manisa'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tıra çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi yaralandı.https://t.co/qlB8yRAbpM pic.twitter.com/Za3KyAjIBo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021
Kazada otobüsün içinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
30 yolcu ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste 3 personel olmak üzere 50 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Manisa Son Dakika Trafik Trafik Kazası
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