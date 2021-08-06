Kaza, sabah saat 04.45 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi.

İstanbul-İzmir karayolunda meydana gelen kaza, yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tırın römork kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Manisa'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tıra çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi yaralandı.https://t.co/qlB8yRAbpM pic.twitter.com/Za3KyAjIBo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Kazada otobüsün içinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

30 yolcu ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste 3 personel olmak üzere 50 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.