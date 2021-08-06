Kaza, sabah saat 04.45 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi.

İstanbul-İzmir karayolunda meydana gelen kaza, yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tırın römork kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

37 yolcu ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste 3 personel olmak üzere 50 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.