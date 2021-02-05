Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile iş makinası çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Otomobildeki 2 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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