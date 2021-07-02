Demirci'ye bağlı İcikler Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bir söndürme uçağı, 3 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Manisa ve Demirci'den yönlendirilen itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kontrol altına alma çalışmaları süren yangında orman arazisinin yanında bulunan 60 dönüme yakın ekili tarım arazisi de zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Soma'da da ormanlık alanda yangın

Soma'ya bağlı Çerkez Sultaniye Mahallesi civarında da ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına bir helikopter ve 4 arazözle müdahale başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]