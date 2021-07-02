Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangınları
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ve Soma ilçelerinde orman yangınları çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Demirci'ye bağlı İcikler Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bir söndürme uçağı, 3 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Manisa ve Demirci'den yönlendirilen itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Kontrol altına alma çalışmaları süren yangında orman arazisinin yanında bulunan 60 dönüme yakın ekili tarım arazisi de zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Soma'da da ormanlık alanda yangın
Soma'ya bağlı Çerkez Sultaniye Mahallesi civarında da ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına bir helikopter ve 4 arazözle müdahale başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 19:20
- 19:18
- 19:08
- 19:00
- 18:59
Sıradaki Haber
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz