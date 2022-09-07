Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgesine 3 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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