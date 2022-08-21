Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.