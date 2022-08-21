Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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