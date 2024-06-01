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Türkiye
AA 01.06.2024 23:09

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını

İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu.

Ekiplerin, ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına, Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi ile müdahale edildiği, 5 sağlık ve 20 güvenlik ekibinin de bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle Alaşehir’in İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıncalı köyünde itfaiye ve jandarma ekiplerince tedbir alındığı, elektrik dağıtım şirketi tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği bildirilen açıklamada, Uşak-İzmir tren seferlerinin tedbir amaçlı durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hava araçlarının bölgedeki çalışmalarını durdurduğu aktarıldı.

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