Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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