Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Elevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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