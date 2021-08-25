Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesindeki Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etti.
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
Havadan 1 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir çiftlikteki ağılda hasar oluştuğu öğrenildi.
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