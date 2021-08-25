Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kula ilçesindeki Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Manisa Kula'da makilik alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgedeki son duruma dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Kamil Altıparmak aktardı. https://t.co/lFOCo37xNH pic.twitter.com/Vgn5C3Q6Jo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2021
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
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